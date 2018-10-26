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Terör operasyonunda gözaltına alınan 2'si muhtar 4 şüpheli adliyede

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 12:39 | Son Güncelleme

Terör operasyonunda gözaltına alınan 2'si muhtar 4 şüpheli adliyede ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, terör örgütü PKKPYD ile bağlantısı olduğu iddiasıyla jandarma ekiplerince gözaltına alınan, 2'si muhtar 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Terör operasyonunda gözaltına alınan 2'si muhtar 4 şüpheli adliyede ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, terör örgütü PKKPYD ile bağlantısı olduğu iddiasıyla jandarma ekiplerince gözaltına alınan, 2'si muhtar 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKKPYD ile bağlantısı olduğu ileri sürülen kişilerin yakalanması için jandarma ekipleri, operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, Çemdin Mahallesi'nin muhtarı Mehmet V. ve Dinçtöy Mahallesi'nin muhtarı Derviş A. ile 2 aza yakalanarak, gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan 4 kişi, sağlık kontörlünden geçirilerek, Şanlıurfa Adliyesi'ne gönderildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ---------------------------------- - Adliyeye getirilen şüpheliler - Jandarma eşliğinde adliye binasına götürülen şüpheliler - Adliye binasından genel görüntü - Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera Ali LEYLAK-ŞANLIURFA (DHA) (Tür: Yurt)

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