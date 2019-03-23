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Terör operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlı serbest bırakıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2019 13:13 | Son Güncelleme

Adıyaman merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alının ve aralarında HDP Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Hüseyin U.’nun da bulunduğu 9 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla jandarma ekipleri tarafından önceki gün PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yapıldığı şüphesiyle Adıyaman il merkezi, Çelikhan ilçesi ile Malatya ve Gaziantep’te gözaltına alınan 9 kişi önceki gün adli makamlara sevk edildi.Aralarında HDP Çelikhan Pınarbaşı Belde Belediye Başkan Adayı Hüseyin U.’nun da bulunduğu H.D, I.Ç, E.Ç, Ş.Y, T.U, M.Ö, M.G.

Terör operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlı serbest bırakıldı

Adıyaman merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alının ve aralarında HDP Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Hüseyin U.’nun da bulunduğu 9 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla jandarma ekipleri tarafından önceki gün PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yapıldığı şüphesiyle Adıyaman il merkezi, Çelikhan ilçesi ile Malatya ve Gaziantep’te gözaltına alınan 9 kişi önceki gün adli makamlara sevk edildi.
Aralarında HDP Çelikhan Pınarbaşı Belde Belediye Başkan Adayı Hüseyin U.’nun da bulunduğu H.D, I.Ç, E.Ç, Ş.Y, T.U, M.Ö, M.G. ve E.S. savcılık tarafından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Ağız Ceza Mahkemesi tüm şahısların adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

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