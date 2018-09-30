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Terör operasyonunda mağaradan çıktı! 20 prezervatif, şırıngalı patlayıcı...

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 11:40 | Son Güncelleme

Siirt’in Pervari ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen operasyonda, Yazlıca (Herekol) Dağı Bölgesi'nde bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca kullanılan 5 mağara tespit edilerek imha edildi. Mağarada ele geçirilenler arasında şırıngalı patlayıcı düzeneği ile 20 adet prezervatif dikkat çekti.

Terör operasyonunda mağaradan çıktı! 20 prezervatif, şırıngalı patlayıcı...

Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında yürütülen operasyonlar kapsamında Pervari ilçesi Yazlıca (Herekol) Dağı Bölgesi'nde bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik yürütülen operasyonlarda 5 mağara tespit edilmiştir.

ŞIRINGALI PATLAYICI DÜZENEĞİ

Tespit edilen 5 mağara ve eklentilerinde, 1 adet şırıngalı patlayıcı düzeneği, 1 adet Bixi makineli tüfek monte hamili, 2 adet radyo, 4 adet düdüklü tencere, 4 metre halat, 1 adet alüminyum merdiven, 4 adet su pompası, 70 metre elektrik kablosu, 3 adet CD, 4 adet 150 litrelik varil, 1 adet jeneratör, 9 adet buji, 1 adet lehim makinesi, 3 adet mazotlu soba, 3 adet akü, 8 adet el feneri, 1 adet 150 metre beyaz renkli branda, 100 metre mavi renkli branda, 20 adet prezervatif, 20 adet antibiyotik ilaç, 5 kutu ağrı kesici ilaç, 25 litre benzin, 30 litre mazot, 50 adet ampul, 1 adet kalaşnikof tüfeği şarjörü, 2 adet şemsiye, 3 adet sırt çantası ile çok sayıda yaşam malzemeleri ve örgütsel dokuman ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler, delil niteliğinde olanlar muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler Cumhuriyet savcısının talimatıyla olay mahallinde imha edilmiştir" denildi.

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VAN'DA OPERASYON

Van'ın Erciş ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi bulundu.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kuruçam ve Gergili mahalleleri kırsalına operasyon düzenlendi.

"Şehit Jandarma Er Emin Bülbül" adı verilen operasyonda araziye gömülü 90 metrekare yalıtım malzemesi, 2 bin 600 metrekare branda, 50 kalem pil, 800 kilogram un, 32 kilogram salam, 40 kilogram sucuk, 23,5 kilogram zeytin, 60 kilogram salça, 35 kilogram pirinç, 40 kilogram bulgur, 56 litre ayçiçek yağı, 40 kilogram nohut, 50 kilogram fasulye, 50 kilogram turşu, 175 kilogram şeker, 10 kilogram tuz, 20 kilogram şekerleme, 8 kilogram pekmez, 80 kilogram tahin, 125 kilogram makarna, 20 kilogram şehriye, 70 kilogram bulaşık deterjanı, 3 kilogram reçel, 13 kilogram çay, 12 kilogram pul biber, 5,4 kilogram kuru maya, 5 litre kolonya, 24 yemek kaşığı, 32 su bardağı, 70 çift çorap, 10 çay kaşığı, 8 fanila, 13 iç çamaşırı, 50 çuval, 200 metre naylon, 7,5 kilogram çamaşır deterjanı, 40 sabun, 30 battaniye, 10 çift ayakkabı, 120 paket sigara ve bir ocak ele geçirildi.

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Halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadelenin aralıksız devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Mağara Van terör operasyonu herekol dağı PKK

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ne bekliyorsunuz ordaki kızları mantar toplamay götürmüyorlar heralde
orda seks mi yapılır la çapulcular :-)
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