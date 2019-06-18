HABER

Terör operasyonunda yakalanan 30 şüpheli HDP üyesi çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2019 10:39 | Son Güncelleme

ADANA merkezli 4 ilde terör örgütü PKK adına korsan gösteri yaptığı iddiasıyla yakalanan 30 kişinin, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Gençlik Meclisi üyesi oldukları ortaya çıktı.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA merkezli 4 ilde terör örgütü PKK adına korsan gösteri yaptığı iddiasıyla yakalanan 30 kişinin, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Gençlik Meclisi üyesi oldukları ortaya çıktı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adana, Antalya, Niğde ve Mardin'de terör örgütü PKK adına sokak eylemi düzenleyen kişilere yönelik 17 Haziran'da şafak vakti operasyon yaptı. Polise taş, molotof kokteyli, havai fişek ve el yapımı patlayıcılarla saldırdığı iddia edilen 35 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda önceden belirlenen adreslerin kapıları koç başlarıyla kırıldı. Ayrıca operasyon anı havadan da görüntülendi. Evlere giren polisler 30 kişiyi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, patlayıcı madde, çok sayıda ateşleme fitili, pompalı tüfek, uyuşturucu madde ve örgütsel döküman ele geçirildi. Şüphelilerin, HDP'ye bağlı Gençlik Meclisi üyesi oldukları belirlenirken, sokak eylemi düzenleyerek polise, taş, molotof kokteyli, havai fişek ve el yapımı patlayıcılarla saldırdıkları iddia edildi. Emniyete götürülen 30 şüphelinin sorgusu sürüyor.

PARTNERBu paylaşımlar olay oldu! Vartolu'nun eşinden seksi pozlarBu paylaşımlar olay oldu! Vartolu'nun eşinden seksi pozlar
Mersin'de pompalı dehşet; eski eşi ve sevgilisini öldürüp, intihar ettiMersin'de pompalı dehşet; eski eşi ve sevgilisini öldürüp, intihar etti
Adıyaman merkezli 7 ilde FETÖ operasyonuAdıyaman merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Soylu'dan ortak yayın açıklaması! İmamoğlu'nun 20 lira örneğine yanıt

Soylu'dan ortak yayın açıklaması! İmamoğlu'nun 20 lira örneğine yanıt

İrem Sak'tan mayolu poz

İrem Sak'tan mayolu poz

Erdoğan'dan İmamoğlu'na sert sözler: Bu FETÖ sanatıdır

Erdoğan'dan İmamoğlu'na sert sözler: Bu FETÖ sanatıdır

Muhammed Mursi defnedildi

Muhammed Mursi defnedildi

Başakşehir'den F.Bahçe'ye yılın transfer çalımı!

Başakşehir'den F.Bahçe'ye yılın transfer çalımı!

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Mursi kararı! 81 ilde kılınacak

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Mursi kararı! 81 ilde kılınacak

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Google İlhan Koman’ın 98. yaş gününe özel doodle hazırladı! İlhan Koman kimdir?

Google İlhan Koman için özel doodle

Caretta caretta kumsalında 50 yuva yok oldu

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Hastane kapısında hemşireye büyük şok

Hastane kapısında hemşireye büyük şok

Alkol aldığı arkadaşı tarafından öldürüldü

Villada dehşet! Yatağında öldürüldü...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.