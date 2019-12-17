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Terör örgütleri El Nusra ve Heyet-i Tahrir El Şam'a operasyon: 25 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 14:19 | Son Güncelleme

TERÖRLE Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri , Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren terör örgütleriyle bağlantısı olan Türk vatandaşı şüphelilere yönelik İstanbul ve 6 ilde operasyon düzenledi.

Terör örgütleri El Nusra ve Heyet-i Tahrir El Şam'a operasyon: 25 gözaltı

Ali ABLAY/İSTANBUL,(DHA)- TERÖRLE Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri , Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren terör örgütleriyle bağlantısı olan Türk vatandaşı şüphelilere yönelik İstanbul ve 6 ilde operasyon düzenledi. Operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, Fetih El Şam Cephesi, El Nusra Cephesi, Heyet-i Tahrir Şam Cephesi, El Kaide, Huraseddin Tugayları (Had Grubu), terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. El Kaide terör örgütünün merkez yönetimine bağlı olarak Suriye'de faaliyet gösteren terör örgütleri içerisinde bir çok şüphelinin çatışma bölgesinde bulunduğu ve şüphelilerin İstanbul'da faaliyet gösterdiği belirlendi.
Teknik ve fiziki takibini tamamlayan ekipler gece 01.00 sıralarında Bağcılar, Bahçelievler, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Güngören, Sultanbeyli, Pendik, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerindeki toplam 37 şüpheli adrese operasyon düzenledi. Konya'nın Selçuklu ilçesinde , Adana'nın Yüreğir ilçesinde, Ankara'nın Mamak ilçesinde, Kocaeli'nin Derince ilçesinde, Trabzon'un Sürmene ilçesinde ve Adıyaman'ın merkezinde İstanbul ile eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonların gerçekleştirildiği adreslerde arama yapan ekipler çok sayıda örgütsel doküman, ruhsatsız tüfekler, örgütsel yardım adına kullanıldığı düşünülen yüklü miktarda nakit para, çatışma bölgelerinde dini istismar eden terör örgütlerinin sözde bayrakları ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin tamamının Türk vatandaşı olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

(FOTOĞRAFLI)

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