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Terör örgütleri operasyonu... Gözaltına alınan 25 şüpheli adliyeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 11:45 | Son Güncelleme

TERÖRLE Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren terör örgütleriyle bağlantısı olan Türk vatandaşı şüphelilere yönelik 17 Aralık günü İstanbul ve 6 ilde operasyon düzenlemişti.

Ali ABLAY/İSTANBUL, (DHA) TERÖRLE Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren terör örgütleriyle bağlantısı olan Türk vatandaşı şüphelilere yönelik 17 Aralık günü İstanbul ve 6 ilde operasyon düzenlemişti. Operasyonlarda 27 şüpheli yakalanmıştı. El Kaide terör örgütü üyesi 25 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, Fetih El Şam Cephesi, El Nusra Cephesi, Heyet-i Tahrir Şam Cephesi, El Kaide, Huraseddin Tugayları (Had Grubu) , terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. El Kaide terör örgütünün merkez yönetimine bağlı olarak Suriye'de faaliyet gösteren Huraseddin Tugayları (Had Grubu) yanlısı grup içerisinde birçok şüphelinin çatışma bölgesinde bulunduğu ve birçok terör örgütü bağlantısı olan kişinin de İstanbul da faaliyet gösterdiği belirlendi.

Teknik ve fiziki takibini tamamlayan ekipler gece 01.00 sıralarında Bağcılar, Bahçelievler, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Güngören, Sultanbeyli, Pendik, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerindeki toplam 37 şüpheli adrese operasyon düzenledi. Konya'nın Selçuklu ilçesinde , Adana'nın Yüreğir ilçesinde, Ankara'nın Mamak ilçesinde, Kocaeli'nin Derince ilçesinde, Trabzon'un Sürmene ilçesinde ve Adıyaman'ın merkezinde İstanbul ile eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonların gerçekleştirildiği adreslerde arama yapan ekipler çok sayıda örgütsel doküman, ruhsatsız tüfekler, örgütsel yardım adına kullanıldığı düşünülen yüklü miktarda nakit para, çatışma bölgelerinde dini istismar eden terör örgütlerinin sözde bayrak olarak kullandığı bez parçaları ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin tamamının Türk vatandaşı olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan 27 şüpheliden 25'i Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

(FOTOĞRAF)

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