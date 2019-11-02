AFYONKARAHİSAR (AA) - AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Orta Doğu'daki terör saldırılarına ilişkin, "Terör örgütleri üzerinden bölgeyi dizayn etmeye çalışıyorlar ancak bu dönemde Türkiye, eski Türkiye değil. Kararlı ve güçlü bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Bu oyunları bozacağız ve inşallah bu coğrafyayı yeniden esenlik yurdu haline getireceğiz." dedi.

Kurtulmuş, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığının Danışma Meclisi Toplantısında yaptığı konuşmada, AK Parti'nin bir dava hareketi olduğunu ve davanın da yeniden güçlü, büyük Türkiye'yi kurma ideali bulunduğunu söyledi.

AK Parti'nin geçmişte kalan bir siyasi parti olmadığını dile getiren Kurtulmuş, şunları belirtti:

"AK Parti, Türkiye'nin geleceğini kurmaya niyet etmiş bir partidir. Bu anlamda AK Parti, Türkiye'nin geleceğidir. Partimizin temel özelliği ise bir zümrenin, bir çıkar çevresinin, elit bir kesimin, bir coğrafyanın ya da herhangi bir grubun değil, 82 milyon Türkiye'nin partisidir. Hatta daha ileriye götürürsek, gönül coğrafyamızın, dünya mazlumlarının ve gariplerinin partisidir. Bunları içselleştirerek ne manaya geldiğini bilerek çalışmaya devam ediyoruz."