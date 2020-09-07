Terör örgütleri YPG ve PKK arasında çatlak artıyor!

Sofi Nurettin kod adlı Halef El Muhammed'in YPG'yi kontrol edemediği kararının, Kandil'e danışmadan karar alınarak, anlaşmalar yapılması gerekçe gösterilerek verildiği öğrenildi. Terörist elebaşlarının, YPG/PYD'nin kontrolünün kaybedilmesinde terörist Halef El Muhammed'in de sorumluluğu olduğu değerlendirilmesi yapıldığı bildirildi. Kandil'e çekilen teröristin, YPG/PYD üzerindeki etkisini nasıl kaybettiği ve nedenleriyle ilgili sorgulanacağı öğrenildi.

PETROL PARASI TERÖR ÖRGÜTÜNDE KAVGA ÇIKARDI

Terör örgütü PKK/KCK Merkez Komite Üyesi Bahoz Erdal kod adlı Fehman Hüseyin'in yeniden Suriye sorumlusu olarak görevlendirildiği ifade edildi. Edinilen bilgilere göre, terör örgütü YPG ile PKK arasında geçtiğimiz günlerde de petrol parasının paylaşımı konusunda gerginlik yaşandı. ABD’li petrol şirketiyle anlaşma imzalayan YPG/PYD’nin elebaşlarından, sözde Suriye Demokratik Güçleri Komutanı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile PKK elebaşlarından Murat Karayılan arasında bu nedenle gerilimin tavan yaptığı ve iletişimin koptuğu öğrenildi.