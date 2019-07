Terör örgütlerinde ikna yoluyla teslim olmalar arttı

Terör örgütlerine üye kişilerin son yıllarda ikna yoluyla teslim olma oranları arttı.

Alınan bilgiye göre, terör örgütlerine yönelik yürütülen başarılı operasyonlarla terör örgütlerindeki çözülmenin hızlandığı belirtilirken, terör örgütlerine katılımın son yılların en düşük seviyelerine indiği ve terör örgütlerinden kaçışların arttığı bildirildi. Bu kaçışlarda özellikle ailelerin güvenlik güçleriyle yaptığı iş birliğinin önemli katkısı oldu. Ayrıca Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü birimlerinin Türkiye’yi tehdit eden tüm terör örgütleriyle mücadelesine devam ettiği, silahlı mücadelenin yanı sıra gençlerin terör örgütlerinin kucağına düşmesinin önüne geçilmesi ve örgütten kurtarılması için de önemli adımlar atıldığı bildirildi. Çocuk ve gençleri acımasızca suistimal eden terör örgütü PKK/KCK’nın Irak ve Suriye’de zorla tutulan ve yaşları dokuza kadar düşen sadece çocuklardan oluşmuş kampları bulunduğu kaydedildi.

Silahlı mücadelenin yanı sıra sosyolojik ve psikolojik mücadele de yürütülüyor

İçişleri Bakanlığı, gençlerin terörden korunması maksadıyla alt yapısı psikolojik ve sosyolojik temellere dayanan bir sistem geliştirdi. Bu kapsamda çocukları terör örgütlerinin elinde olan aileler ile yapılan iş birliğiyle çocukların ve gençlerin evlerine dönmeleri sağlanarak, gelecekleri garanti altına alınıyor. Terör örgütlerinden koparılan teröristlerin başta eğitim olmak üzere hayatlarını hiçbir korku ve baskı altında kalmadan kendilerini şekillendirmelerine imkan tanınırken, evlerine geri dönen teröristler, "bu süreçte devletin kendilerine bu kadar sahip çıkacağını tahmin etmediklerini, sürecin her aşamasında devletin güvenlik birimlerinin yanlarında olduklarını, devletin bu gerçek yüzünün bilinmesi halinde örgütte kimsenin kalmayacağını, insana insan olduğu için değer verildiğini gördüklerini, hiçbir çıkar gözetilmediğini, artık geleceğe umutla baktıklarını" anlattı.

Aileler ise güvenlik güçlerinin örgütten kurtarılan çocukların yırtılan kıyafetlerine kadar her şeyi düşündüğünü dile getirdiler. Bu süreçte çocuklarını geri almak için devletle beraber örgüte karşı mücadele eden aileler, örgütten kurtarılan çocuklarının yırtılan kıyafetlerine kadar güvenlik birimlerinin her şeyi düşündüklerini, tüm çabanın kendilerinin ve çocuklarının güvenliğinin olduğunu gördüklerini, akıllarında devlete karşı olan olumsuz tüm düşüncelerin kırıldığını ve örgütün propagandasının yanlış olduğunu söylediler.