"Terör örgütlerine bir kelam etmeyenler ülkenin ordusuna, iktidarına laf söylüyor"

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Ne zaman kritik bir süreç olsa cibilliyetinde bir sorun olan bazı kesimler hep bu konuda ses çıkartır noktada oluyorlar. Bunları bu milletin bir evladı olarak kabullenmek mümkün değil. İnsan, 'Acaba siz hangi memleketin insanısınız' demeden edemiyor." dedi.

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan Ege Bölgesi Yörük Türkmen Federasyonuna bağlı yörük obasını ziyaret eden Dağ, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Harekatın planlandığı şekilde devam ettiğini vurgulayan Dağ, bu sürece gelinceye kadar diplomatik bütün yolların denendiğini söyledi.

Türkiye'nin dünyaya ilan ettiği "güvenli bölge", "uçuşa yasak bölge" hususlarının dünya devlet yöneticileri tarafından karşılık bulmadığını anlatan Dağ, şöyle konuştu:

"Türkiye’nin tamamının güvenliğinden sorumlu bir iktidarız. İzmir'in güvenliği de bizim sorumluluğumuzda. Mardin, Nusaybin, Şanlıurfa, Akçakale de bizim sorumluluğumuzda. Orada bir kurt kuzuyu kapsa bu şu anki iktidardan, Cumhurbaşkanımızdan, milletvekili olarak bizlerden hakkı sorulur. Dolayısıyla bu anlamda ülkemizin bugünkü hukukunu da yarın karşılaşabileceği noktadaki durumları da düşünerek hamlelerimizi buna göre yapmamız lazım. Diplomatik yollar denendi, bir çözüm bulunamadığı için Barış Pınarı Harekatı başladı."