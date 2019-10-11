"Terör örgütlerine bugüne kadar ne cevap verdiysek aynı cevabı vereceğiz"

ELAZIĞ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin "O bebek katillerin girdiği inlerden çıkması noktasında bugüne kadar ne cevap verdiysek terör örgütlerine bundan sonra da aynı cevabı vereceğimizi net bir şekilde tüm dünyaya gösterdik, göstermeye devam edeceğiz." dedi.

Temasları kapsamında kentte bulunan Kurum, valilik ziyaretinin ardından Elazığ'da 18 Ağustos 2016'da 3 polisin şehit düştüğü, 217 kişinin yaralandığı terör saldırısının düzenlendiği İl Emniyet Müdürlüğü binasının bulunduğu alana yapılan Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu.

Kurum, burada yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda 3 gün önce Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'de Fırat'ın doğusunda bir operasyon (Barış Pınarı Harekatı) icra edildiğini hatırlattı.

Bölgeye barışı getirmek için icra edilen harekatın başarılı bir şekilde devam ettiğini aktaran Kurum, şunları söyledi:

"Kahramanlarımız, Mehmetçiklerimiz adım adım operasyonun neticelenmesi noktasında kararlı bir şekilde ilerliyorlar. O bebek katillerinin girdiği inlerden çıkması noktasında bugüne kadar ne cevap verdiysek terör örgütlerine bundan sonra da aynı cevabı vereceğimizi net bir şekilde tüm dünyaya gösterdik, göstermeye devam edeceğiz. Bizim Fethi Sekin gibi kahramanlarımız olduktan sonra işte bu içinde bulunduğumuz Millet Bahçesi'nde 3 kahraman polisimiz şehit oldular, böyle şehitlerimiz olduğu sürecede bu milletin yolunu, istikbalini ve istiklalini kimse kesemeyecektir."