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"Terör örgütlerine bugüne kadar ne cevap verdiysek aynı cevabı vereceğiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 20:08 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: - "O bebek katillerinin girdiği inlerden çıkması noktasında bugüne kadar ne cevap verdiysek terör örgütlerine bundan sonra da aynı cevabı vereceğimizi net bir şekilde tüm dünyaya gösterdik, göstermeye devam edeceğiz"

ELAZIĞ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin "O bebek katillerin girdiği inlerden çıkması noktasında bugüne kadar ne cevap verdiysek terör örgütlerine bundan sonra da aynı cevabı vereceğimizi net bir şekilde tüm dünyaya gösterdik, göstermeye devam edeceğiz." dedi.

Temasları kapsamında kentte bulunan Kurum, valilik ziyaretinin ardından Elazığ'da 18 Ağustos 2016'da 3 polisin şehit düştüğü, 217 kişinin yaralandığı terör saldırısının düzenlendiği İl Emniyet Müdürlüğü binasının bulunduğu alana yapılan Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu.

Kurum, burada yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda 3 gün önce Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'de Fırat'ın doğusunda bir operasyon (Barış Pınarı Harekatı) icra edildiğini hatırlattı.

Bölgeye barışı getirmek için icra edilen harekatın başarılı bir şekilde devam ettiğini aktaran Kurum, şunları söyledi:

"Kahramanlarımız, Mehmetçiklerimiz adım adım operasyonun neticelenmesi noktasında kararlı bir şekilde ilerliyorlar. O bebek katillerinin girdiği inlerden çıkması noktasında bugüne kadar ne cevap verdiysek terör örgütlerine bundan sonra da aynı cevabı vereceğimizi net bir şekilde tüm dünyaya gösterdik, göstermeye devam edeceğiz. Bizim Fethi Sekin gibi kahramanlarımız olduktan sonra işte bu içinde bulunduğumuz Millet Bahçesi'nde 3 kahraman polisimiz şehit oldular, böyle şehitlerimiz olduğu sürecede bu milletin yolunu, istikbalini ve istiklalini kimse kesemeyecektir."

- "Millet bahçesi 7-24 saat yaşayacak bir park olacak"

Kurum, vatandaşa hizmet etme yolunda kendilerine düşenin mevcut projeleri gece gündüz takip ederek, ülkeyi bulunduğu noktadan daha ileriye götürecek adımları atmak olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ruhuna uygun şekilde devletin tüm birimleriyle vatandaşın yaşam kalitesini yükseltecek projelerin kararlarını alacaklarını vurgulayan Kurum, şöyle devam etti:

"Burada 26 bin metrekarelik alanda sadece emniyet müdürlüğü binamız vardı. Bir terör eylemi sonucunda patlama meydana geldi, 3 şehidimiz oldu. 3 şehidimizin haklarını ödeyemeyiz. Allah rahmet eylesin, yakınlarına ve tüm Elazığ'a baş sağlığı diliyorum. Ama biz onların Elazığ’daki anılarını yaşatmak adına bu Millet Bahçesi'nde onları temsil edecek anıtımız olacak. Yine millet kıraathanemizde, yürüme alanlarında, koku bahçelerinde, koşu alanlarında her noktada biz onları hissedeceğiz, onların kahramanlıklarını hissedeceğiz. Yine parkın içinde Elazığ'ın tarihinde kahramanlıkları ile ön planda çıkmış büyüklerimizi de hatırlatacak önemli tanıtım broşürleri, çiniden mozaikleri park içerisinde göreceğiz. Burası 7-24 saat yaşayacak bir park olacak."

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Elazığ

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