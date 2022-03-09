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Terör örgütlerine darbe! Hazine ve Maliye Bakanlığı devreye girdi: Mal varlıkları donduruldu

09.03.2022 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanlığı, terör örgütlerine finansman sağladığı belirlenen hesaplara karşı harekete geçti. Bakanlık, DEAŞ ve El Kaide terör örgütleri bağlantılı bazı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye'de bulunan mal varlıklarının dondurulmasına karar verdi.

Terör örgütlerine darbe! Hazine ve Maliye Bakanlığı devreye girdi: Mal varlıkları donduruldu

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, DEAŞ ve El Kaide bağlantılı bazı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu.

Bakanlığın, Mal varlığının Dondurulması Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında "terörün finansmanı" suçu kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden DEAŞ terör örgütü bağlantılı 8 gerçek kişi ile 5 tüzel kişinin, El Kaide bağlantılı 5 gerçek kişi ile 2 tüzel kişinin Türkiye'de bulunan mal varlıkları donduruldu.

Mal varlığının dondurulması kararı alınan DEAŞ terör örgütü bağlantılı gerçek kişiler Abdelrahman Alahmad, Hashim Ali Hussein Hussein, Mhammad Alahmad, Abu Omar Khorasani, Abdul Halim Atabey, Mustafa Şahin, Nakibullah Hakimi ve Vahit Şerifi olarak sıralandı.

DEAŞ bağlantılı tüzel kişiler listesinde ise Garanti İhracat İthalat Kuyumculuk Dış Ticaret, Arasta İthalat İhracat Dış Ticaret, Rawi Telecommunications İletişim Hizmetleri, Endex Nakliyat Kuyumculuk Dış Ticaret, Almjd Land Trading Dış Ticaret Limited şirketleri yer aldı.

Mal varlığı dondurulan El Kaide Terör Örgütü bağlantılı gerçek kişiler ise Magdy Mohamed Mohamed Salem, Nurettin Muslihan, Soner Gürleyen, Turgut Elghzlandy ve Cebrail Güzel oldu. Bu kapsamdaki tüzel kişiler Level Hign Moda Tekstil ve Ticaret Ltd. Şti ile Yeşil Sancak Kültür ve Araştırma Derneği olarak belirtildi.

BİR ORGANİZASYONUN MAL VARLIĞI DONDURULDU

Öte yandan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) ilgili kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan mal varlığının dondurulmasına ilişkin 30 Eylül 2013 tarihli Bakanlar Kurulu kararının ekindeki listenin "B-DEAŞ ve El Kaide ile Bağlantılı Tüzel Kişi, Kuruluş veya Organizasyonlar" başlıklı bölümüne "Khatiba Al-Tawhid Wal-Jihad (KTJ) organizasyonu eklendi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. (AA)

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Hazine ve Maliye Bakanlığı
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