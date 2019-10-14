"Terör örgütlerine karşı PKK, YPG ve DEAŞ'a yönelik bir operasyondur"

STRAZBURG (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Hiçbir şekilde, hiçbir suretle bir sivilin zarar görmemesi için gerekli tedbirler alınmıştır ve bir etnik kimliğe karşı değil, terör örgütlerine karşı PKK, YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik bir operasyondur." dedi.

Adalet Bakanı Gül, Fransa'nın Strazburg kentindeki Avrupa Konseyi Adalet Bakanları Toplantısı'nda konuştu.

Bakan Gül, "Bugün dijital adaleti konuşurken gerçek adaleti konuşamayan insanların olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Bugün ülkemizde yaklaşık 4 milyon Suriyeli mülteci bulunmaktadır. Evsiz, barksız, dijital ortamsız, internetsiz, kendi vatanından uzakta yaşayan bu insanlar gerçekten bir insanlık dramıdır." diye konuştu.

DEAŞ, FETÖ ve PKK ile etkili mücadele etmekteki amacın esasen Avrupa'nın da güvenliğini temin etmek olduğunu dile getiren Gül, "Terörle mücadele konusunda, uluslararası toplumun suçluların iadesi çerçevesinde bu taleplerin yerine getirilmesi, terörle etkin mücadele anlamında çok önemli katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.