"Terör örgütlerine karşı tek yumruk olacağız"

İSTANBUL (AA) - AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Bu ay yıldızlı bayrağın gölgesinde hep beraber ülkemiz için, milletimiz için çalışacağız. Ülkemizi bölmeye çalışan bölücü PKK'lı, YPG'li, FETÖ'cü, DEAŞ'lı terör örgütlerine karşı da tek yumruk olacağız." dedi.

Yenikapı Etkinlik Alanı'ndaki "Sinop Tanıtım Günleri"ne katılan Yıldırım, "Bugün özel bir gün. Bugün 3 Kasım, sizin AK Parti iktidarını, Recep Tayyip Erdoğan'ı işbaşına getirdiğiniz tarihin 17. yıldönümü. Bu 17 yıl içerisinde sadece Türkiye'de değil, Sinop'ta da sizlerin desteğiyle, vekillerimizin gayretiyle, belediye başkanlarımızın katkılarıyla çok güzel işler yaptık." ifadelerini kullandı.

- "Yolları böldük, hayatları birleştirdik"

Ulaştırma alanında Sinop'a 10 milyar liralık yatırım yaptıklarını kaydeden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Sinop daha fazlasına layık. Sinop-Samsun Yakakent yolu, o yol Türkiye'de bir örneği olmayan bir yoldur. Çok özel bir teknikle inşa edilmiştir. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Ama bir şeyi hepimizin çok iyi bilmesi lazım, yolları böleriz Türkiye'yi asla böldürtmeyiz. Bu ay yıldızlı bayrağın gölgesinde hep beraber ülkemiz için, milletimiz için çalışacağız. Ülkemizi bölmeye çalışan bölücü PKK'lı, YPG'li, FETÖ'cü, DEAŞ'lı terör örgütlerine karşı da tek yumruk olacağız. Ülkemizi inşallah Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için gece gündüz çalışacağız."