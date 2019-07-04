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Terör örgütlerine Sakarya’da darbe: 124 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2019 16:39 | Son Güncelleme

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri son 6 ayda terör örgütü mensuplarına yönelik yaptığı operasyonlarda 124 şahıs tutuklandı.Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör ve terör örgütlerine yönelik operasyonlarına devam ediyor.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri son 6 ayda terör örgütü mensuplarına yönelik yaptığı operasyonlarda 124 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör ve terör örgütlerine yönelik operasyonlarına devam ediyor. Bu kapsamda ekipler tarafından son 6 ayda FETÖ/PDY, DEAŞ, DHKP/C ve PKK/KCK terör örgütlerinin eylemlerinin engellenmesi ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen operasyonlarda 473 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şahıslardan 124’ü ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği. Operasyonlar da gözaltına alınan 132 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest kalırken, 217’si ise emniyetten serbest bırakıldığı öğrenildi.

Öte yandan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gelişen teknolojinin kötüye kullanılmasının önüne geçmek, bilişim sistemleri kullanılarak işlenen suçlarla mücadele edilmesi kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda ekipler ‘Banka veya Kredi Kartlarının kötüye kullanılması’, ‘Bilişim Sistemlerini Kullanmak Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık ve Bilişim Sistemini Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme’ suçlarıyla ilgili meydana gelen 490 olayla ilgili 562 şüpheliye adli işlem yaptı. Ekipler yasa dışı bahis olayları ile ilgili şüpheli şahısların banka hesaplarındaki yaklaşık 65 milyon 642 bin TL paraya mahkeme kararına istinaden el koydu.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise Facebook, Twitter, İnstagram gibi sosyal paylaşım siteleri üzerinden müstehcen fotoğraf veya video paylaşımı yapan 306 şüpheli hakkında adli işlem yaparken, internet aracılığı ile işlenen suçları işledikleri tespit edilen 880 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

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