AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "Terör örgütlerine verecek bir santimetrekare toprağımız yok. Bundan sonra kaybedecek tek bir canımız yok." dedi. Sarıeroğlu, çeşitli programlara katılmak üzere gittiği Feke ilçesinin girişindeki Şehitler Meydanı'nda davul ve zurnayla karşılandı. Vatandaşları selamlayan Sarıeroğlu'na, MHP'den yeniden aday gösterilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, AK Parti Adana milletvekilleri Tamer Dağlı ve Ahmet Zenbilci, MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı, AK Parti İl Başkanı Şerif Güler ve diğer ilgililer eşlik etti. Sarıeroğlu, beraberindekilerle partisinin ilçe merkezindeki seçim irtibat ofisi açılışını gerçekleştirdi. Daha sonra hizmete alınan AK Parti Feke İlçe Başkanlığı binası ile millet kıraathanesi açılış törenine katılan Sarıeroğlu, konuşmasında, 31 Mart'ta MHP'den yeniden aday gösterilen Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel'in seçimi kazanacağını söyledi. Adana'da, büyükşehir belediyesi ve 15 ilçesinde sandıkları patlatmaya kararlı olduklarını vurgulayan Sarıeroğlu, "Biz Adana'ya sevdalıyız, aşığız." değerlendirmesinde bulundu.

Sarıeroğlu, aynı hedef etrafında toplanarak, AK Parti ve MHP'nin güçlü bir birliktelikle yoluna devam ettiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu: "31 Mart, sadece bir yerel seçim değil. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Sayın Devlet Bahçeli'nin destekleriyle kutlu bir yürüyüşe başladık, ülkemiz için, vatanımız için, bayrağımız için, ezanımız için. İnşallah daha aydınlık bir gelecekte, bolluk, bereket, refah içerisinde bir Türkiye için 31 Mart akşamı sağduyulu vatansever hemşehrilerimin ortaya koyacakları güçlü iradeyle, masa başında iş çevirenlere, 31 Mart akşamı oyunlarının işlemesiyle alakalı kenarda bekleyenlere, Türkiye üzerinde kirli hesaplar yapanlara inşallah hem Adana'da hemşehrilerimizle hem Türkiye'de 81 milyon vatandaşımızla yine gerekli dersi vereceğiz." - "Adana'nın kaybedecek tek bir günü bile yok" Sarıeroğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk seçimlerinin 31 Mart'ta yapılacağını anımsatarak, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile bizim iddiamız, Türkiye'yi daha ileri götürmekti, kalkınmayı hızlandırmak, büyümemizi daha da hızlandırmak, bütün refahı ülke sathında yaymaktı. İnşallah 31 Mart'ta bunun yerel ayağıyla ilgili güçlü bir başarı elde ederek bu hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesini içlerine sindiremeyenler bulunduğuna işaret eden Sarıeroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Adana, 31 Mart akşamı Cumhur İttifakı'ndan yana iradesini güçlü şekilde ortaya koyduktan sonra inşallah önümüzdeki her gün Adana için çalışacağız. Adana'nın yeni yatırımlarla buluşması, şehirleşme anlamında örnek kent olması, hizmetler anlamında elle, parmakla gösterilen bir il olması için hep birlikte omuz omuza çalışacağız. O yüzden Adana'nın kaybedecek tek bir günü bile yok." - "Terör örgütlerine verecek bir santimetrekare toprağımız yok" Sarıeroğlu, Türkiye'nin terörle mücadelesini sürdürdüğünün vurgulayarak, "Terör örgütlerine verecek bir santimetrekare toprağımız yok. Bundan sonra kaybedecek tek bir canımız yok." diye konuştu. Cumhur İttifakı adaylarının projeleriyle öne çıktığını anlatan Sarıeroğlu, "Bu projeleri Cumhur İttifakı olarak hep birlikte planlıyoruz, hep birlikte dizayn ediyoruz. Adanalı hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını, bizlerden beklentilerini ve taleplerini çok iyi tespit ettik. İnşallah bunlarla ilgili güçlü adımlarımız olacak." şeklindeki görüşlerini dile getirdi. Konuşmaların ardından ilçe başkanlığı binası ve millet kıraathanesi, kurdele kesimiyle hizmete girdi.

"Terör örgütlerine verecek bir santimetrekare toprağımız yok"

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu: - "Terör örgütlerine verecek bir santimetrekare toprağımız yok. Bundan sonra kaybedecek tek bir canımız yok" - "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile bizim iddiamız, Türkiye'yi daha ileri götürmekti, ka

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Adana’da

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Adana’da

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Adana’da

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Adana’da

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Adana’da

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Adana’da

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Adana’da

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Adana’da

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Adana’da

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Adana’da

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Adana’da

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Adana’da

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Adana’da

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Adana’da