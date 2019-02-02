"Terör örgütlerinin kabusu olmuştur"

DİYARBAKIR (AA) - Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, "Polis özel harekatı, terörle mücadelede ülkemizin son derece gururlandırıcı gücü, terör örgütlerinin de kabusu olmuştur." dedi.

Müdür Uzunkaya, Diyarbakır'da Özel Harekat Şube Müdürlüğünde göreve başlayacak olan 100 polis için düzenlenen törende yaptığı konuşmada, özel harekatın yıllardan beri terörle mücadelede en önemli güç olduğunu söyledi.

Güvenlik güçlerinin gayreti ve fedakarlığıyla gurur duyduklarını aktaran Uzunkaya, şöyle konuştu:

"Polis özel harekatı, terörle mücadelede ülkemizin son derece gururlandırıcı gücü, terör örgütlerinin de kabusu olmuştur. Ülkemizin başta PKK, DEAŞ, DHKP-C ve diğer terör örgütleri olmak üzere sınır içi, sınır dışı tüm hain odaklara karşı devletimizin kararlı mücadelesini, duruşunu, gayretini silahlı kuvvetlerimiz ve jandarmamızla iş birliği içerisinde üst düzeyde bir uyum içerisinde yürütmektedir."

-"Hiç birinizin ayağına taş değdirmesin"

Göreve başlayacak özel harekat polislerine başarılar dileyen Uzunkaya, "Özel harekat birimlerimizin personel sayısı 22 bini buldu. Diyarbakır'daki özel harekat gücümüz 100 yiğit meslektaşımızın katılımıyla bin 200'e ulaşan birim olarak görevine devam edecektir. Allah hiçbirinizin ayağına taş değdirmesin, burnunuzu kanatmasın. Bu kutlu yolculuğunuzda, bu kutsal mücadele alanınızda sizlere üstün başarılar diliyorum."

Uzunkaya, konuşmaların ardından yeni göreve başlayacak personel için kesilen kurban kanını polislerin alnına sürdü.

Törene, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da katıldı.

