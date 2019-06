"Terör örgütlerinin telsiz konuşmasını dinleseniz çaresizliklerini anlarsınız"

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Terör örgütlerinin telsiz konuşmasını dinleseniz çaresizliklerini çok net şekilde anlarsınız. Biz hangi çaresizlikler içerisinde olduklarını biliyoruz." dedi.

Bahçelievler Kocasinan Sanayi Sitesi'nde Trabzonlularla buluşan Soylu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile sabahtan akşama uğraşanlar bulunduğunu söyledi.

"31 Mart'ta beceremediklerini 23 Haziran'da becermek istiyorlar. İşin özeti budur." diyen Soylu, Türkiye üzerinde oyunlar planlayanların, "Biz 31 Mart'ta bu fırsatı nasıl kaçırdık." diyerek dövündüğünü dile getirdi.

Soylu, "Bugün İngiliz televizyonunun, BBC Türkçenin Türkiye'de sabahtan akşama kadar borazanlık yapması, Alman Deutsche Welle'nin borazanlık yapması, bugün Kandil'in seçim tekrarı belli olur olmaz hemen bütün unsurlarıyla 'AKP-MHP faşizmine karşı biz ayakta duracağız.' diye beyanatları ardı arkasına yayınlamaları, Amerika'nın 'Bu seçimi not ettik' demesi... Sen not ettiysen biz de 15 Temmuz'u not ettik Amerikan efendi ya. Ardından FETÖ'nün aynı şekilde bu seçimde sosyal medya dahil, Amerikası, Avrupası dahil bu işe yüklenmek istemesi... Geçmişte başaramadıklarını hep beraber başarmak arzusunun bir sonucudur. Bu kadar açık ve net." diye konuştu.