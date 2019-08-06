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Türkiye'ye girmeleri yasaktı! Böyle yakalandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 16:16 | Son Güncelleme

Bursa'da, terör örgütleri ile bağlantılı oldukları tespit edilen ve Türkiye'ye girmeleri yasak olan Suriye uyruklu 11 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

Türkiye'ye girmeleri yasaktı! Böyle yakalandılar

Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye giriş yasağı bulunan ve terör örgütleri ile bağlantılı oldukları belirlenen Suriye uyruklu 11 şüpheliyi tespit etti.

Şüphelilerin kaldıkları adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheliler A.M., A.T., M.A., A.E., E.E., E.E.A., H.E.H., S.E., F.Y., İ.A. ve M.A. yakalanarak, gözaltına alındı.

Operasyon düzenlenen evlerde yapılan aramalarda da çok sayıda örgütsel döküman ve materyal ele geçirildi.

11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Bursa Göç İdaresi'ne teslim edildi.

(DHA)

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Bursa gözaltı

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ee girmisler isde.
Bu insanların Türkiye girmeleri yasak olduğu halde Bursa’ya kadar nasıl geldiklerini kimse sorgulamayacak mı
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