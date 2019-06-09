"Terör örgütleriyle iltisaklı, Pontusçularla ilişkili bir adam"

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'da havalimanında yaşanan tartışmaya ilişkin. "Karmaşık bir adam zaten, terör örgütleriyle iltisaklı. Aynı zamanda Pontusçularla ilişkili bir adam." dedi.

Güngören’de muhtarlarla bir araya gelen Soylu, hem kendileri hem muhtarlar açısından bu toplantıların verimli olduğunu belirterek, "Muhtarlarımız şöyle söylüyorlar, uyuşturucu ile mücadelede, bu toplantılar yapıldıktan sonra yüzde 70 daha iyi bir noktaya gelindi. O tarihten itibaren de İstanbul'da uyuşturucu operasyonlarında yaklaşık yüzde 38 artış oldu." diye konuştu.

Bayram tatili süresince yaşanan trafik kazalarına ilişkin istatistikleri de paylaşan Soylu, "Tatilinin 8. günü sonu itibariyle 70 vatandaşımız hayatını kaybetti. Son 10 yıla göre yüzde 55,6 trafik kazasındaki ölümler azaldı, geçen yıl ortalamalarına göre 52,7 azaldı. Ölenlere Allah’tan rahmet diliyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da eskiden su olmadığını, suyu insanların leğenlerde, küvetlerde tuttuklarını, daha sonra depolar aldıklarını anlatan Soylu, hava kirliliğinden dolayı insanların çocuklarını okullara gönderemediklerini, artık bu sorunların kalmadığını, İstanbul’un su ihtiyacının 2071'e kadar giderilmiş durumda olduğunu kaydetti.