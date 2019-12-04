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Terör örgütü 9 Ekim’den bugüne 45 masum sivili katletti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 14:27 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG’nin 9 Ekim tarihinden bugüne kadar toplam 45 masum sivili katlettiğini, 244 sivili de yaraladığını açıkladı.Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Fırat’ın doğusunda bir güvenli bölgenin tesisine yönelik faaliyetlere 17 Ekim ve 22 Ekim’de ABD ve Rusya Federasyonu ile varılan mutabakatlara bağlı kalarak devam edilmektedir.

Terör örgütü 9 Ekim’den bugüne 45 masum sivili katletti

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG’nin 9 Ekim tarihinden bugüne kadar toplam 45 masum sivili katlettiğini, 244 sivili de yaraladığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Fırat’ın doğusunda bir güvenli bölgenin tesisine yönelik faaliyetlere 17 Ekim ve 22 Ekim’de ABD ve Rusya Federasyonu ile varılan mutabakatlara bağlı kalarak devam edilmektedir. Mücadelemiz teröristlerledir ve masum siviller hedef alınmamaktadır" denildi.
Açıklamada 9 Ekim tarihinden bu yana PKK/YPG’li teröristler tarafından Barış Pınarı bölgesinde doğrudan sivillerin hedef alındığı bombalı araç saldırılarında 23 masum sivilin katledildiği, 55 sivilin yaralandığı, yurt içine yapılan havan ve roket saldırılarında ise 22 masum insanın katledilip, 189 kişinin de yaralandığı bildirildi.

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