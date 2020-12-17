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Terör örgütü Boko Haram, kaçırdığı öğrencilerin görüntülerini yayınladı

17.12.2020 20:25 | Son Güncelleme:
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Nijerya’da terör örgütü Boko Haram, 11 Aralık'ta yatılı bir okula düzenlediği saldırının ardından esir aldığı yüzlerce öğrencinin görüntülerini yayınladı.

Nijerya’da saldırılarını sürdüren Boko Haram'ın, Katsina eyaletinde 11 Aralık'ta bir yatılı okula düzenlediği ve 600’den fazla öğrencinin kaçırıldığı saldırıya ilişkin yeni gelişme yaşandı. Boko Haram, kaçırılan öğrencilerin görüntülerini paylaştı.

Görüntülerde öğrencilerden birinin, “Buraya bize yardım etmek için gelen tüm birlikler, lütfen onları geri gönderin” dediği görüldü. Nijerya ordusunun kaçırılan öğrencileri kurtarmak üzere operasyon hazırlığında olduğu bildirildi.

BOKO HARAM'IN ÜSTLENDİĞİ SALDIRI

Örgüt, yatılı okula söz konusu saldırıyı 11 Aralık gecesi düzenlemişti. Nijerya Savunma Bakanı, olay bölgesini ziyaret ederek öğrencilerin çok yakında kurtarılacağı sözü vermişti. Saldırının ardından eyaletteki tüm yatılı okullar kapatılmıştı.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kayıp öğrencilerin bir an önce sağ salim aileleriyle kavuşmasını diliyor, dost ve kardeş Nijerya halkı ve hükümetine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." denilmişti.

(DHA)


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