Terör örgütü çöküşünü durdurmak için gençlere yönelmiş

Terör örgütü PKK'nın, "cebir ve şiddet kullanarak, baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemleriyle, anayasada belirtilen cumhuriyetin niteliklerini, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak" amacıyla kurulduğu ifade edilen iddianamede, örgütün bu amaç için birçok silahlı saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

Van 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanıkların "terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Van'da terör örgütü PKK'nın eğitim, basın yayın ve gençlik yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, terör örgütünün içinde bulunduğu çöküşü durdurmak amacıyla müzahir gençlik kitlesine özel bir misyon yükleyip bu sayede taban motivasyonunu arttırmayı amaçladığı belirtildi.

"Gerçekleştirilmesi muhtemel illegal eylemlerin engellenmesi, kırsal alana yeni eleman temini çalışmalarının deşifre edilmesi amacıyla şehir içinde ve kırsal alanda yürütülen operasyonel faaliyetlerin süreklilik kazanması, yapının faaliyetlerinin en alt düzeye inmesini sağlamıştır. Buna rağmen legal görünümlü yürütülen faaliyetlerle, etkinliğini yitiren ve dağıtılan müzahir gençlik yapılanmalarını yeniden toparlamaya ve müzahir kitle nezdinde algı oluşturarak tabanı canlı tutmaya çalışılmaktadır. PKK/KCK terör örgütünün üst düzey örgüt mensupları tarafından gençlik yapılanmalarına gönderilen talimatlar doğrultusunda son süreçte örgütleme faaliyetlerine ağırlık verildiği, gerçekleştirilmesi muhtemel operasyonların da önüne geçmek amacıyla örgütleme faaliyetlerinin 'HDP Gençlik Meclisi' çatısı altında yürütüldüğü tespit edilmiştir. Terör örgütü, içinde bulunduğu çöküşü durdurmak ve yeniden bir çıkış yakalayabilmek amacıyla müzahir gençlik kitlesine özel bir misyon yüklemiş, bu kapsamda HDP gençlik konferanslarıyla gençlik kitlesini hareketlendirme, taban motivasyonunu arttırma çabasına girmiştir. Gençlik kitlesi nezdinde hedeflediği örgütlülüğü yakalaması durumunda eleman kazanma faaliyetlerine ağırlık vererek yurt içinde ve sınır ötesinde nicel yoksunluğunu telafi etmeye çalışmaktadır. Şüphelilerin bir kısmının da PKK/KCK silahlı terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilmektedir."

Gençlik yapılanmasının ülke genelinde legal görünümlü çalışmalar adı altında katılım ve örgütleme faaliyetleri yürüttüğüne yer verilen iddianamede, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

Terör örgütü PKK'nın propagandasının yapıldığı yasaklı gazetelerin dağıtımını yapan şüphelilerin, örgütsel hiyerarşi içinde birbirlerine talimat ve rapor verdiği, kendi aralarında toplantılar düzenleyerek illegal yapılanmayı sürdürdüğü de iddianamede yer aldı.

İddianamede, terör örgütü PKK'nın gençlik, basın yayın, eğitim yapılanmasında yer alarak örgüt adına eylemlere katılan şüphelilerin, telefonlarında ve evlerinde yapılan aramalarda terör örgütü propagandası amacıyla hazırlanmış ses dosyaları, PKK'lı teröristlere ait görsellerle toplatma kararı bulunan yayınların ele geçirildiği bildirildi.

İddianamede, HDP ve DBP il ve ilçe binalarında ideolojik eğitim alan, bu eğitimlere katılmak üzere örgütün gençlik yapılanmasına eleman temin ettiği belirlenen şüphelilerin, etkisiz hale getirilen teröristlerin taziyelerine katıldığı, güvenlik güçlerine yönelik havai fişek ve el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıları organize ettikleri vurgulandı.

Şüphelilerden bazılarının, örgüt adına yasa dışı yürüyüş ve toplantılar organize etme, eleman temini gibi eylemleriyle gençlik yapılanmasının içinde yer aldığı belirtilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Şüphelilerin 'eğitim' adı altında terör örgütü elebaşının doğum gününü kutladığı, terör örgütünün sözde bayrağını tanıttıkları anlaşılmıştır. Yaşı küçük çocuklara hiçbir resmi izinleri olmadan sözde eğitim vererek, gizlilik içinde yaptıkları bu eğitimlerle çocukların örgüte sempati kazanmasını ve ideolojisini benimsemelerini hedeflemişlerdir. Şüphelilerin, ilimizde değişik kollarda faaliyet yürüttüğü, basın yayın yoluyla örgütün düşüncelerini aktarıp taban oluşturmaya çalıştığı, örgüte eleman kazandırma çalışmalarında bulunduğu anlaşıldığından, ilgili sevk maddelerince cezalandırılmaları talep olunur."

