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"Terör örgütü çözülmeye başlamıştır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 17:41 | Son Güncelleme

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin: - "Terör örgütlerinin inlerine girilmiş, terör örgütlerinde korku ve panik başlamış, kaçış ve firarlar artmıştır. PKK'ya katılımlar son 30 yılın en düşük seviyesine inmiştir, terör örgütü çözülmeye başlamıştır"

MANİSA (AA) - Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, "Terör örgütlerinin inlerine girilmiş, terör örgütlerinde korku ve panik başlamış, kaçış ve firarlar artmıştır. PKK'ya katılımlar son 30 yılın en düşük seviyesine inmiştir, terör örgütü çözülmeye başlamıştır." dedi.

Kırkağaç 6. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığında 5 aydır eğitim gören 2 bin 400 uzman erbaşın mezuniyet töreni gerçekleşti.

Asker ailelerinin de katıldığı törende konuşma yapan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, terörle mücadelenin, ülkedeki son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar gece gündüz, yaz kış, soğuk sıcak demeden devam edeceğini belirtti.

Vatan toprağının her bir karışını namus bildiklerini, terör örgütlerine bundan önce olduğu gibi bundan sonra da aman vermeyeceklerini ifade eden Orgeneral Çetin, şöyle konuştu:

"Allah'ın yardımıyla, vatandaşımızın desteği, sevgisi ve güveniyle dağlardaki PKK terör örgütü başta olmak üzere, bütün terör örgütlerine karşı mücadelemiz, ülkemizin her karış toprağında devam edecektir.

Jandarma teşkilatı, binlerce şehit vererek bu mücadeleye devam ediyor. Terör örgütlerinin inlerine girilmiş, terör örgütlerinde korku ve panik başlamış, kaçış ve firarlar artmıştır. PKK'ya katılımlar son 30 yılın en düşük seviyesine inmiştir, terör örgütü çözülmeye başlamıştır. Bu başarıyı sağlayan bu kahraman gençlerimizdir."

Gösteri ve tören geçişinin ardından uzman erbaşlar aileleriyle buluştu.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, ailelerle sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

Şehit aileleri ve gazilerle öğle yemeğinde bir araya gelen Orgeneral Çetin, Cuma namazının ardından çarşı esnafını ziyaret etti.

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Anahtar Kelimeler:
Jandarma mezuniyet Uzman Erbaş

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