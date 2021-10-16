HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Terör örgütü DEAŞ, Afganistan’da düzenlenen terör eylemini üstlendi

Terör örgütü DEAŞ, Afganistan’da düzenlenen terör eylemini üstlendi

16.10.2021 02:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Terör örgütü DEAŞ, Afganistan’ın Kandahar vilayetinde Şii topluluğuna ait Fatımiyye Camisi'ne düzenlenen terör eylemini üstlendiğini açıkladı.

Terör örgütü DEAŞ, Afganistan’da düzenlenen terör eylemini üstlendi

Terör örgütünün sosyal medya kanallarında yayınlanan açıklamada, saldırının iki intihar bombacısı aracılığıyla düzenlendiği belirtilerek, bu kişilerin isimleri paylaşıldı.

Son Dakika: Afganistan'da camiye bombalı saldırıSon Dakika: Afganistan'da camiye bombalı saldırı

NE OLMUŞTU?

Yerel yetkililer, Fatimiyye Camisi'ne düzenlene saldırıda 47 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, saldırıyı kınayarak faillerin bir an önce bulunması için güvenlik güçlerine talimat verildiğini belirtmişti.

Ülkenin kuzeyindeki Kunduz vilayetindeki bir camiye de 8 Ekim'de bombalı saldırı düzenlenmiş, 46 kişi hayatını kaybetmişti.

Kunduz'daki saldırıyı da terör örgütü DEAŞ üstlenmişti. (AA)

Son Dakika: Afganistan'da camiye bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar varSon Dakika: Afganistan'da camiye bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Telefonlardaki gizli tehlike: 10 kat daha fazlaTelefonlardaki gizli tehlike: 10 kat daha fazla
Ülke alarmda! 'Vampir' firar ettiÜlke alarmda! 'Vampir' firar etti
Biden'a Trump destekçilerinden protesto: Bizim başkanımız değilBiden'a Trump destekçilerinden protesto: Bizim başkanımız değil
Anahtar Kelimeler:
Afganistan DEAŞ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ümit Özdağ: Tevfik Göksu Türk Milletiyle alay ediyor

Ümit Özdağ: Tevfik Göksu Türk Milletiyle alay ediyor

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan dolar açıklaması

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan dolar açıklaması

Kılıçdaroğlu ile Kavcıoğlu arasında görüşme

Kılıçdaroğlu ile Kavcıoğlu arasında görüşme

Kimliklerde yeni dönem! Resmen başladı

Kimliklerde yeni dönem! Resmen başladı

Volkan Demirel'e canlı yayında uyarı geldi

Volkan Demirel'e canlı yayında uyarı geldi

15 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

15 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

"İntihar etti" denilen polisle ilgili gerçek ortaya çıktı

"İntihar etti" denilen polisle ilgili gerçek ortaya çıktı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yeğeninin ölümüne neden olan hala için istenen ceza belli oldu!

Yeğeninin ölümüne neden olan hala için istenen ceza belli oldu!

Ülkede ortalık karıştı! Binalardan ateş açıldı

Ülkede ortalık karıştı! Binalardan ateş açıldı

Karım 'kardeşim' diye tanıştırdığı adamla yattı

Karım 'kardeşim' diye tanıştırdığı adamla yattı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.