Terör örgütü DEAŞ ile Esed rejimi arasında çatışmalar sürüyor

DEYRİZOR/ANKARA (AA) - Terör örgütü DEAŞ, Suriye'nin Irak sınırında yer alan Deyrizor ilindeki rejim güçlerine yoğun saldırılar düzenliyor.
Deyrizor'da AA muhabirinin bilgi aldığı kaynaklara göre, DEAŞ, Deyrizor'u ikiye bölen Fırat Nehri'nin batısındaki rejim güçlerine saldırıyor.
10 Ağustos'ta yoğunlaşan saldırılar, özellikle gece saatlerinde Teyim petrol sahası, Mayadin Çölü, Kuriye ve Aşşara bölgelerinde gerçekleşiyor.
Kaynaklar, dün gece DEAŞ'ın Mayadin Çölü'ne saldırdığını, rejimle 6 saat süren çatışma sonucu, 20 rejim gücünün öldüğünü bildirdi.
Geçen haftaki çatışmalarda da en az 10 rejim askeri ölmüştü.
Irak sınırındaki Deyrizor, halihazırda rejim, terör örgütü YPG/PKK ve DEAŞ arasında hakimiyet alanlarına bölünmüş durumda.
Fırat Nehri'nin batısını rejim kontrol ederken, enerji zengini doğu kesimini YPG/PKK işgal ediyor. DEAŞ, ilin Irak sınırına yakın kısmında YPG/PKK tarafından kuşatıldığı küçük bir alanda hakim.
DEAŞ, Deyrizor'daki rejim güçlerine saldırılarını ise kentin güneyinde, Humus çölünde kontrol ettiği alandan düzenliyor.
'Karım kaçırıldı' demişti! Hayatının şokunu yaşadı
Her yıl aynı görüntüler! Yine kana bulandı!
Kanınız donacak! Öz kızını eve kapatıp defalarca tecavüz etmiş
Belediye suya 7 ay içinde yüzde 45 zam yapınca ortalık fena karıştı! CHP'li Engin Taşdemir'den sert tepki geldi
Doğu Perinçek: Ya Erdoğan ile birlikte Türkiye gemisindesin ya da Amerika gemisinde
Türkiye şehitlerine ağlıyor! Şehit babasından yürek yakan istek
AK Parti'de kritik gün! Yönetimin yarısı değişecek
Bu canlılar düşündüğünüzden çok daha büyük!
İngiliz gazete yazdı: İşte Trump'ın Türkiye tavrının gerçek nedeni
İznik'te feci kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var
DGS 2018 sonuçları açıklandı! DGS 2018 sınav sonucu sorgulama
Okuyucu Yorumları 0 yorum