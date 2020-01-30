Terör örgütü DEAŞ, Irak’ta 7 sivili kaçırdı

İSTANBUL (AA) - Irak’ın Diyala vilayetinde, terör örgütü DEAŞ’ın 7 sivili kaçırdığı belirtildi.
Yerel medyadaki haberlere göre DEAŞ militanları ülkenin doğusundaki Diyala ile kuzeyindeki Süleymaniye vilayeti arasındaki yola "sahte kontrol noktası" kurdu.
Diyala’nın Karatepe beldesine bağlı Karayatak köyü yakınlarında DEAŞ tarafından kurulan "kontrol noktası"ndan geçen sivillerin araçlarına önce ateş açıldığı ardından 7 kişinin bilinmeyen bir yere götürüldüğü kaydedildi.
Türkmenlerin yoğunlukta yaşadığı Karatepe, terör örgütü DEAŞ’ın Haziran 2014’te büyük saldırılarına maruz kalmış ancak örgütün eline geçmemişti.
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