Terör örgütü DEAŞ Irak'ta 8 sivili kaçırdı

ENBAR (AA) - Terör örgütü DEAŞ militanları, Irak'ın batısındaki Enbar vilayetine bağlı Rava İlçesinde 8 sivili kaçırdı.

Rava Kaymakamı Hüseyin ed-Duleymi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ'lı teröristlerin ilçenin güneyindeki çöl bölgesinde mantar toplayan 8 sivili kaçırdığını belirtti.

Duleymi, kaçırılan kişilerin nereye götürüldüğü konusunda henüz herhangi bir bilgiye ulaşamadıklarını aktardı.

Enbar'ın Hadise İlçesinde de bugün mantar toplamaya çıkan 3 sivilin DEAŞ unsurlarınca kaçırıldığı açıklanmıştı.

Terör örgütü DEAŞ, yüz ölçümü bakımından Irak'ın en büyük vilayeti olan Enbar'da uyuyan hücreleri ve kırsal bölgelerde gizlenen militanları aracılığıyla zaman zaman çeşitli eylemler gerçekleştiriyor.

