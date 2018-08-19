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Terör örgütü DEAŞ Kerkük'te 4 işçiyi kaçırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 17:29 | Son Güncelleme

Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, ikisi Sudan vatandaşı 4 işçinin terör örgütü DEAŞ militanları tarafından kaçırıldığını belirtti

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde benzin istasyonunda çalışan 4 işçi polis üniforması giydiği iddia edilen teröristlerce kaçırıldı.

Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Kerkük'ün güneyinde polis üniforması giyen terör örgütü DEAŞ militanları bir benzin istasyonundan 4 personeli kaçırdı." dedi.

Benzin istasyonunun Kerkük'ün güneyindeki Dakuk ilçesi yakınında olduğunu belirten Kemal, ''Kaçırılanlardan ikisi Irak'ta çalışan Sudan vatandaşı. DEAŞ militanları kaçırma olayından hemen sonra istasyonun giriş ve çıkışlarına da bomba yerleştirdi." diye konuştu.

Kemal, olaydan hemen sonra bölgeye giden güvenlik güçlerinin söz konusu bombaları imha ettiğini belirterek, bölgede operasyon başlatıldığını aktardı.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Aralık 2017'de terör örgütü DEAŞ'ın 3 yıl süren askeri varlığının sona erdiğini duyurmuştu ancak, örgüte bağlı uyuyan hücreler Irak'taki bazı noktalarda zaman zaman terör eylemleri düzenlemeye devam ediyor.

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