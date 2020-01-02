Terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis istemi

Adana'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu iddia edilen Suriyeli Cuma Hammud hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Cuma Hammud için "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede itiraflarına yer verilen sanık Cuma Hammud, 2015 yılında Suriye'de DEAŞ'a ait örgüt kamplarına gittiğini ve örgütsel faaliyetlerde "Ebu Huzeyfe" kod adını kullandığını kaydetti.

Terör örgütü DEAŞ içerisinde herkesin kod adı kullandığını belirten sanık Hammud, "Örgüte ait kampta 12 gün boyunca asker eğitimi aldım. Bu eğitimden sonra Meskene adı verilen bölgede 1 yıl 8 ay boyunca örgüt adına zekat toplama işlerinde faaliyet gösterdim. Ben DEAŞ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen infazlara şahit oldum. Eşim, ikametimde çamaşır asarken başı açık olduğu için DEAŞ terör örgütü içerisinde 'hisbe' olarak bilinen şahıslar tarafından 70 kırbaç cezasıyla kırbaçlandım. Tüm bildiklerimi anlattım. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Cuma Hammud'un terör örgütüne katıldığı ve örgüt tarafından kendi adına düzenlenmiş kimliği kullandığı vurgulanan iddianamede, sanığın örgüt tarafından verilen eğitimlere bizzat katıldığı, dijital materyalleri üzerinde yapılan incelemede DEAŞ mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın tespit edildiği ve örgüt içerisinde aktif faaliyet yürüttüğü kaydedildi.

Tutuklu sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

