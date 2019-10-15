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Terör örgütü DEAŞ şüphelilerine hapis istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 12:13 | Son Güncelleme

Adana'da 6'sı tutuklu 9 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı

Adana'da terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında 6'sı tutuklu 9 zanlı hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

Savcılık tarafından, DEAŞ ile bağlantılı oldukları iddia edilen 6'sı tutuklu 9 şüpheli hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Tutuklu Abdülhafız Y, Ahmet D, Eyüp Ç, Hasan Y, İsa Ç. ve Mahmut D. ile tutuksuz R.Ş, R.B. ve H.Ş. için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede beyanlarına yer verilen tanık O.I, sanıkların Adana'da DEAŞ adına aktif faaliyet gösterdiğini öne sürdü.

Zanlıların terör örgütü tarafından düzenlenen ders ve sohbetlere katıldığını belirten tanık O.I, şunları kaydetti:

''Bu şahıslar DEAŞ'ın Yamaçlı grubu içerisinde yer alıyordu. Ayrıca DEAŞ terör örgütü adına emirliğini 'Ebu Hamza' kod adlı Mahmut Özden'in yaptığı Yamaçlı grubunda düzenlenen örgütsel ders ve sohbetlere katılırlardı. Örgütsel toplantı ve dersler Eyüp Ç'nin evinde de yapılıyordu. İsa Ç. ise sürekli Konya'ya giderek buradaki örgüt mensuplarıyla görüşmeler gerçekleştiriyordu. Küçük yaştaki çocuklara örgütsel sohbetler düzenliyordu."

Zanlıların, "DEAŞ'a üye olma" suçundan işlem yapılan kişilerle HTS trafik bilgilerinin tespit edildiği anlatılan iddianamede, şüphelilerin adreslerindeki aramalarda örgütsel dokümanlar bulunduğu bildirildi.

İddianamede savunmalarına yer verilen zanlılar ise suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.

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