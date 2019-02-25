Terör örgütü DEAŞ şüphelisine hapis istemi

''Şüpheli Enes S'nin DEAŞ silahlı terör örgütüne katıldığına ve örgüt bünyesinde yer aldığına dair örgüt tarafından şüpheli için düzenlenmiş kimliğinin bulunması, kimlik içerik bilgilerine göre örgüt içerisinde 'savaşçı' olarak tabir edilmesi ve kendini gizlemek adına kod adı kullanması, yine kimlik incelemesine göre örgüt içerisinde yer alan şahıslar ile iltisak ve irtibatının bulunması hususları nazara alındığında şüphelinin bilerek ve isteyerek DEAŞ silahlı terör örgütüne katıldığının ve örgüt bünyesinde yer aldığı anlaşılmıştır."

Tutuklu şüpheli Enes S’nin önümüzdeki günlerde yargılanmasına başlanacak.

