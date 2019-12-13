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Terör örgütü DEAŞ üyelerine 15 yıla kadar hapis istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 15:24 | Son Güncelleme

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Suriye uyruklu 4 kişi hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı

Adana'da terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında tutuklanan Suriye uyruklu 4 kişi hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu iddia edilen tutuklu 4 kişi hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Tutuklu Ahmet İ, Mahmut İ, Mezin E. ve Musleh İ. için "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanıkların, DEAŞ terör örgütüne katılımı arttırmak adına örgütsel toplantılar yaptıkları ve dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın tespit edildiği belirtildi.

Sanıkların terör örgütüne katıldığı ve örgüt tarafından kendi adlarına düzenlenmiş kimliği kullandığı anlatılan iddianamede, bu kişilerin, eylem ve faaliyetlerini yürütürken kendilerini gizlemek adına kod isim kullandıkları ve terör örgütü DEAŞ adına kentte aktif faaliyet içerisinde oldukları bildirildi.

İddianamede savunmalarına yer verilen sanıklar ise suçlamaları kabul etmedi.

Sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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