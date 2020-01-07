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  4. Terör örgütü DEAŞ'a katılan 122 kişi Almanya'ya döndü

Terör örgütü DEAŞ'a katılan 122 kişi Almanya'ya döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 18:14 | Son Güncelleme

Terör örgütü DEAŞ'a katılan 122 kişi Almanya'ya döndü

BERLİN (AA) - Terör örgütü DEAŞ'a katılan 122 kişinin Almanya döndüğü bildirildi.

Hükümetin, Almanya için Alternatif (AfD) Partisi'nin verdiği bir soru önergesine verdiği cevapta, 15 Kasım 2019'a kadar Suriye ve Irak'tan ülkeye dönenen 122 kişinin DEAŞ'a katıldıklarına ilişkin bilgiye sahip olunduğu belirtildi.

Geri dönen kişilerden 57'sinin Alman vatandaşı, 24 kişinin Alman vatandaşlığının yanında başka bir ülke vatandaşlığına da sahip olduğu geri kalanların durumuna ilişkin ise kişisel haklarının ihlal edilebileceği gerekçesiyle açıklama yapılmayacağı kaydedildi.

Cevapta, geri dönen 122 kişiden 67'sinin Suriye ve Irak'ta çatışmalara katıldığı veya bunun için bir kampta eğitim gördüklerine ilişkin bulguların olduğu aktarıldı.

Alman güvenlik makamlarının Alman vatandaşı olmayan DEAŞ'lıların ülkeye geri dönmelerinin engellenmesi yönünde çaba sarf ettiği belirtilen cevapta, bu konudaki önlemlerin yasal ve fiili duruma göre alındığı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya DEAŞ ırak Suriye

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