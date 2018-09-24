HABER

Terör örgütü DEAŞ'ın Adana emiri yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2018 09:08 | Son Güncelleme

TERÖR örgütü DEAŞ'ın sözde Adana emiri olan Eyüp Baksi (47), kurulan özel ekip tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.

Terör örgütü DEAŞ'ın Adana emiri yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- TERÖR örgütü DEAŞ'ın sözde Adana emiri olan Eyüp Baksi (47), kurulan özel ekip tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın sözde Adana emiri Eyüp Baksi'yi kovalamaca sonucu yakaladı. Özel ekip kurularak 5 ay boyunca aranan Baksi'nin çok iyi gizlendiği ortaya çıktı. Yakalanmamak için sürekli ev değişteren Baksi'nin ana caddeleri kullanmadığı, sürekli aynı güzergahlardan geçmediği ve ara sokakları kullandığı öğrenildi. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Baksi'nin, ders ve toplantılar düzenlediği, bu seminerlerde ise terör örgütü üyelerine, "Demokrasiye inanmayın, çocuklarınızı okula göndermeyin. Devletin görevli imamının arkasında namaz kılmayın" dediği saptandı.
TELEFON KULLANMIYOR
Ekipler yaptıkları araştırmada Baksi'nin hiç bir şekilde cep telefonu kullanmadığını, örgütten gelen talimatları ise kuryeler tarafından ilettiğini de ortaya çıkardı. Yakalanıp itirafçı olan örgüt üyelerini tehdit eden Baksi'nin örgütün en tepe isimlerinden biri olduğuda anlaşıldı. Baksi'nin yakalanmasının ardından DAEŞ terör örgütüne ağır darbe vurulduğu belirtildi.
Yapılan sorgusunda kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen Baksi, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Terör örgütü DEAŞ'ın Adana emiri yakalandı

PARTNER'Estetikli yarışamaz' diye bir kural yok'Estetikli yarışamaz' diye bir kural yok
İzmir'de zincirleme kazaİzmir'de zincirleme kaza
Dünyanın en havalı 50 semti, Türkiye'dende yer varDünyanın en havalı 50 semti, Türkiye'dende yer var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Otomotiv sektörüne ÖTV düzenlemesi

Otomotiv sektörüne ÖTV düzenlemesi

Çukur'da flaş ayrılık! Usta oyuncu Payitaht Abdülhamid'e transfer oldu!

Çukur'da flaş ayrılık! Usta oyuncu Payitaht Abdülhamid'e transfer oldu!

Aldatan kocasının çalışanıyla kaçtı

Aldatan kocasının çalışanıyla kaçtı

Meteoroloji duyurdu: Salı gününden itibaren kutup soğukları geliyor

Meteoroloji duyurdu: Salı gününden itibaren kutup soğukları geliyor

Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

AK Partili Aydın Ünal: Her köşeden beton fışkırıyor, ipin ucu kaçtı

AK Partili Aydın Ünal: Her köşeden beton fışkırıyor, ipin ucu kaçtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
80'li yıllarda gazeteden çıkmıştı... Uçağı satışa çıkardı

80'li yıllarda gazeteden çıkmıştı... Uçağı satışa çıkardı

Dünyanın en havalı 50 semti, Türkiye'dende yer var

Dünyanın en havalı 50 semti, Türkiye'dende yer var

Ankara'da ormanda sır cinayet

Ankara'da ormanda sır cinayet

Annesi emzirirken nefessiz kalan bebek hayatını kaybetti

Annesi emzirirken nefessiz kalan bebek hayatını kaybetti

İntihar girişimi şova dönüştü

İntihar girişimi şova dönüştü

Konya'da felaketin eşiğinden dönüldü

Konya'da felaketin eşiğinden dönüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.