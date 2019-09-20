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Terör örgütü DEAŞ'ın infaz timi mensubu adliyeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 16:44 | Son Güncelleme

Terör örgütü DEAŞ'ın infaz timi mensubu adliyeye sevk edildi

İZMİR (AA) - Terör örgütü DEAŞ adına infazlar gerçekleştirdiği ileri sürülen ve yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen şüpheli, adliyeye çıkarıldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin istihbarat çalışması sonucu dün Buca ilçesindeki lüks bir rezidansta yakalanan ve terör örgütü DEAŞ'ın infaz timi mensubu olduğu kaydedilen Muhammed Ramadan'ın, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, adliyeye sevk edildi.

Ramadan'ın ilk sorgusunda suçlamaları kabul etmediği, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensubu olduğunu iddia ettiği öğrenildi.

Öte yandan, şüpheliyi adliyeye getiren polis memurlarının, kar maskesi taktıkları görüldü.

- Olay

Terör örgütü DEAŞ adına infazlar gerçekleştirdiği ileri sürülen Muhammed Ramadan, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün Buca ilçesinde lüks bir rezidansta yakalanmıştı.

Zanlının, düzensiz göçmenlerin arasına karışarak, Yunanistan üzerinden Avrupa'ya gitmeye çalıştığı belirlenmişti.

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DEAŞ infaz timi mensubu Terör örgütü

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