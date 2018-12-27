Terör örgütü DEAŞ'ın sözde "Adana emiri" olduğu ileri sürülen ve Suriye'den gelen talimatları kurye kullanarak örgüt üyelerine ulaştırdığı tespit edilen tutuklu sanığın terör örgütü yöneticiliği suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Eyüp Baksi ve avukatı katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Baksi, terör örgütü DEAŞ üyesi olmadığını ve tanık beyanlarını kabul etmediğini belirtti.

Örgütsel bir konumunun bulunmadığını iddia eden Baksi, "Ben Suriye'de ölen hiç kimsenin cenaze namazını kıldırmadım. DEAŞ terör örgütüyle bir ilgim yoktur. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet savcısı ise sanığın, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti ile mevcut delil durumu dikkate alınarak, tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti de sanık Eyüp Baksi'nin mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.