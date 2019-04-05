Terör örgütü DEAŞ'ın sözde "Adana emiri" olduğu ve Suriye'den aldığı talimatları kuryeyle örgüt üyelerine ulaştırdığı iddia edilen tutuksuz sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Eyüp Baksi katılmadı.

Duruşmada sanığın avukatı ise hazır bulundu.

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesini talep etti.

Söz hakkı verilen sanık Baksi'nin avukatı, müvekkilini bu celse hazır edemediklerini belirterek, mütalaaya karşı ayrıntılı savunma yapabilmek için mahkemeden süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti de sanık Baksi'nin adli kontrol tedbirinin devamına karar vererek, esas hakkında mütalaaya karşı savunma yapılması için duruşmayı erteledi.

- Davanın geçmişi

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde "Adana emiri" olduğu ileri sürülen ve kurulan özel ekip tarafından yaklaşık 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından özel bir hastanenin bahçesinde yakalanan Eyüp Baksi hakkında "terör örgütü yöneticiliği" suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.