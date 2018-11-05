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Terör örgütü DEAŞ’ın uluslarası finans faaliyetlerine yönelik Diyarbakır merkezli yürütülen soruşturma kapsamında 11 ilde 24 şüpheli gözaltına alındı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 17:55 | Son Güncelleme

Terör örgütü DEAŞ’ın uluslarası finans faaliyetlerine yönelik Diyarbakır merkezli yürütülen soruşturma kapsamında 11 ilde 24 şüpheli gözaltına alındı.


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Anahtar Kelimeler:
24 gözaltı DEAŞ operasyon

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