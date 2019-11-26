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Terör örgütü DEAŞ'tan bomba eğitimi alan şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 19:01 | Son Güncelleme

Terör örgütü DEAŞ'tan bomba eğitimi alan şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Terör örgütü DEAŞ'a yakın Telegram kanallarından bomba eğitimi aldığı belirlenen zanlı tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü DEAŞ'ya yönelik operasyon yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma
kapsamında, silahlı terör örgütü DEAŞ bağlantılı Al-Saqri ağının yöneticilerinin Telegram hesaplarını kullanarak patlayıcı, kimyasal, biyolojik, toksin yapımı
konusundaki uzmanlık bilgilerini kendisiyle paylaştığı değerlendirilen şüpheli H.H, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçu kapsamında gözaltına alınmış olup sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştır."

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Anahtar Kelimeler:
bomba eğitimi DEAŞ Gaziantep Terör örgütü

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