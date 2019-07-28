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TERÖR ÖRGÜTÜ DHKP/C ŞÜPHELİSİ DÜZENLENEN OPERASYONLA YAKALANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 12:12 | Son Güncelleme

  İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan operasyonda terör örgütü DHKP/C üyesi 1 kişi gözaltına alındı.

Haber: İSTANBUL,(DHA) İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan operasyonda terör örgütü DHKP/C üyesi 1 kişi gözaltına alındı. Hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve " Terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 3 adet aranması bulunan H.Y. 26 Temmuz saat 02.00'da yapılan baskında evinde yakalandı. Evde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital metaryal ele geçirildi. H.Y.'nin emniyetteki işlemeleri devam ediyor.

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