TERÖR ÖRGÜTÜ DHKP/C ŞÜPHELİSİ DÜZENLENEN OPERASYONLA YAKALANDI

Haber: İSTANBUL,(DHA) İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan operasyonda terör örgütü DHKP/C üyesi 1 kişi gözaltına alındı. Hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve " Terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 3 adet aranması bulunan H.Y. 26 Temmuz saat 02.00'da yapılan baskında evinde yakalandı. Evde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital metaryal ele geçirildi. H.Y.'nin emniyetteki işlemeleri devam ediyor.

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