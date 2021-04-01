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Terör örgütü DHKP/C’nin Türkiye sorumlusu Yasemin K. adliyeye sek edildi

01.04.2021 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Terör örgütü DHKP/C’nin Türkiye sorumlusu Yasemin K., beraberindeki örgüt sorumlusu ile birlikte emniyette biten işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Terör örgütü DHKP/C’nin Türkiye sorumlusu Yasemin K., beraberindeki örgüt sorumlusu ile birlikte geçtiğimiz günlerde İstanbul’da yakalanmıştı.

Terör örgütü DHKP/C’nin Türkiye sorumlusu Yasemin K., beraberindeki örgüt sorumlusu ile birlikte emniyette biten işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Terör örgütü DHKP/C’nin Türkiye sorumlusu Yasemin K., beraberindeki örgüt sorumlusu ile birlikte geçtiğimiz günlerde İstanbul’da yakalanmıştı. Yakalanan örgüt sorumlusunun, cezaevinde tutuklu bulunan örgütün önceki Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu’nun yerine geçtiği öğrenilmişti. Emniyette işlemleri biten örgüt üyeleri bugün adliyeye sevk edildi.

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