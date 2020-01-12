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  4. Terör örgütü El-Kaide'ye 'drone' gönderen şüpheli yakalandı

Terör örgütü El-Kaide'ye 'drone' gönderen şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 09:57 | Son Güncelleme

ADANA'da, terör örgütü El-Kaide üyelerine kargoyla 'drone' gönderdiği belirlenen C.D.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, terör örgütü El-Kaide üyelerine kargoyla 'drone' gönderdiği belirlenen C.D. (34), polis tarafından yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'deki terör örgütü El-Kaide üyelerine 'drone' gönderen C.D.'yi yakalamak için harekete geçti. Merkez Yüreğir ilçesinde bulunan adrese baskın yapan ekipler, C.D.'yi yakaladı. Şüphelinin evinde yapılan aramada drone, kamera ve drone'a ait yedek pernaveler ele geçirildi. Emniyette sorguya alınan C.D.'nin bu zamana kadar Hatay'a kargoyla 4 drone gönderdiği saptandı. Hatay'a gelen kargoların, örgüt mensuplarınca Suriye'deki çatışma bölgelerine götürüldüğü ortaya çıktı.
Emniyette sorgusu tamamlanan C.D. işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

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