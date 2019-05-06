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Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan avukatlarıyla görüştü

06.05.2019 15:06 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın 2 Mayıs’ta avukatlarıyla görüştüğü açıklandı.

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan avukatlarıyla görüştü

Asrın Hukuk Bürosu avukatları yazılı bir açıklama yayınlayarak İmralı F Tipi Kapalı Cezaevi’nde müvekkilleri Abdullah Öcalan ile görüştüklerini duyurdular. Öcalan'ın 27 Temmuz 2011’den bu yana ilk kez avukatları ile görüştüğü belirtildi.

Sekiz yıl aradan sonra yapılan görüşmenin açlık grevi ve ölüm oruçları ile ilgili olduğu tahmin ediliyor. 12 Ocak tarihinde Mehmet Öcalan da İmralı adasında ağabeyiyle bir görüşme gerçekleştirmişti.

LEYLA GÜVEN'İN AÇLIK GREVİ

Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı ve HDP Hakkari milletvekili Leyla Güven, Diyarbakır E Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunduğu 7 Kasım 2018 tarihinde, Abdullah Öcalan’ın üzerindeki ‘tecridin kaldırılması ve Türkiye’de barış ve demokratik sürecin yeniden başlatılması’ amacıyla açlık grevine girdiğini açıklamıştı. Güven’in açlık grevi 180. gününde.

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Abdullah Öcalan PKK

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