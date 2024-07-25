Terör örgütü elebaşı lehine slogan attılar, 'Ölürüm Türkiyem'le gözaltına alındılar! Bakan o görüntü için ilk kez konuştu: Yüreğim kıpır kıpır oluyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'de halay çekerken terör örgütü PKK elebaşı lehine slogan attıkları gerekçesiyle gözaltına alınanların bulunduğu araçta Ölürüm Türkiyem şarkısının çalınmasına ilişkin, "Bunun, savcının talimatıyla gözaltına alınan insanları üzmek, kırmak için yapıldığına inanmıyorum." dedi.

SAKIK'TAN VALİ ÇIKIŞI

Yerlikaya, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda, kolluk uygulamaları ve insan haklarının korunması hususunda yaptığı bilgilendirme sonrası milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın, "valilerin kendileriyle diyalog kurmadığı" yönündeki iddiasına cevap veren Yerlikaya, valilerin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve milleti temsil ettiğini ve kendisinin de bir dönem valilik yaptığını hatırlattı.

Yerlikaya, "Ben arkadaşlarıma şunu söylüyorum; konuştuğunuz zaman, bir araya geldiğiniz zaman oradaki hukuku, meseleyi yansıtmayla ilgili bir sıkıntı duymayacaksınız, oradaki emniyet, güvenlik, hepsiyle beraber, sorun yok konuşun. Ben konuşuyorum, görüşüyorum." dedi.

"KEŞKE SADECE KÜRTÇE ŞARKI SÖYLÜYOR OLSALARDI"

Mersin'de halay çekerken terör örgütü PKK elebaşı lehine slogan attığı tespit edilen şüphelilerin gözaltına alınmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yerlikaya, "Keşke sadece halay çekip, AK Parti hükümetlerimizin getirdiği serbestlik ortamında Kürtçe şarkı söylüyor olsalardı ama duyduklarımız, kayıt altına giren ve adliyeye intikal eden meseleler hiç de öyle değil. Kimi övdüğümüz, kimi sevdiğimiz, kimin için orada dil ve tutumumuz ortaya çıkıyorsa ve bunun konusu suçsa Türkiye Cumhuriyeti hukuk devleti diyoruz biz. Savcı da 'Alın, getirin bunları' diyor." ifadelerini kullandı.

"YÜREĞİM KIPIR KIPIR OLUYOR"

Gözaltına alınan şüpheliler götürülürken araçta "Ölürüm Türkiyem" şarkısının çalınmasıyla ilgili konuşan Yerlikaya, "Ben dinlediğim zaman son derece duygulanıyorum. Yüreğim kıpır kıpır oluyor. Türkiyem şarkısı bugün hepimizi, bu salonda bulunan herkesi coşkulandırır. Yani bunun kesinlikle ve kesinlikle savcının talimatıyla gözaltına alınan insanları üzmek, kırmak için yapıldığına inanmıyorum. Ama 'Biji Portekiz' ağzıyla hareket eden insanlar aramızda çok az olduğu gibi, bu zihniyette olan insanların da hoşlanmadığı bir türkü olmasından en ufak şekilde üzüntü duymuyorum." diye konuştu.

"KABUL ETMİYORUZ"

Yerlikaya, "Yapmaya çalıştığımız şey şu, ülkemizin içinde, sınırımızın ötesinde hiçbir şekilde bölücü terör örgütü mensubu olmasını istemiyoruz. Böyle bir fikrin olmasını da kabul etmiyoruz. Bunlarla uyumlu sözde bir davranışı da kabul etmiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Her siyasi zihniyetten kişilerle kucaklaştığını ve sohbet ettiğini anlatan Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama kimle yol yürüdüğümüze, sağımızda, solumuzda, önümüzde, ardımızda veya kalbimizde devletin birliği, beraberliği, bölünmez bütünlüğü noktasında hiçbir sıkıntısı olmayan bir duruş varsa biz kucaklamaya hazırız. Hiçbir sorunumuz yok. Bu ülkenin demokratik nimetlerini kullanarak teröristan adacıkları kurdurmayacağız kararlılığını gösteren bir ülkede, yedi düvele karşı bunu haykırdığımız bir ortamda arkadaşlarımız, valilerimiz ve kolluğumuz teenniyle hareket etmek zorunda hissediyorlar."