HABER

Terör örgütü için stadyumda keşif yaptıkları ileri sürülen sanıklar hakim karşısında

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 12:26 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen 2 teröristin üzerinden Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nun maç günü çekilen keşif fotoğrafı ve görüntülerinin çıkmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan 4 sanığın yargılanmasına başlandı

Konya'da terör örgütü PKK için Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nun maç günü keşif amaçlı fotoğraf ve görüntülerini çektikleri iddiasıyla tutuklanan 4 sanığın yargılanmasına başlandı.

Konya 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, farklı illerdeki cezaevlerinde bulunan tutuklu sanıklar Mehmet O, Mehmet G, Hakan T. ve Abdülmecit Ü, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı.

Daha önce emniyette verdiği ifadesinde Konya'ya gelerek stadyumda terör örgütü için keşif yaptığını ve çektiği görüntüleri öldürülen kadın teröristlere verdiğini itiraf eden Sanık Mehmet G, duruşmadaki savunmasında görüntüleri kendisinin çekmediğini ileri sürdü.

Emniyetteki ifadelerini reddeden sanık Mehmet G, şunları kaydetti:

"Konya'ya gelerek eylem yapılacak yer için keşif yapmadım. Diyarbakır'da öldürülen teröristlerin üzerinden çıkan görüntülerin benimle bir alakası yoktur. O görüntüleri ben çekmedim. Kimin çektiğini de bilmiyorum. Arkadaşlarımızla birlikte stadyum karşısındaki bir kafeye oturmak için gittiğimiz olurdu. Aracımda bulunan flash bellek de terör örgütü mensubu amcamın oğluna aittir. Benim PKK/KCK terör örgütüne herhangi bir sempatim yoktur. Onları terör örgütü olarak kabul ediyorum.Tahliyemi talep ediyorum."

Diğer tutuklu sanıklar da fotoğraf ve görüntülerin kendileri ile bir alakalarının olmadığını, suçsuz olduklarını savundular.

Mahkeme heyeti, savunmaların alınmasının ardından sanık Mehmet O'nun tahliyesine, diğer sanıklar Mehmet G., Hakan T. ve Abdulmecit Ü'nün ise tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Diyarbakır'da ocak ayında etkisiz hale getirilen 2 kadın teröristin üzerinden Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nun maç günü çekilen keşif fotoğrafı ve görüntülerin çıkmasının ardından Konya'da başlatılan terör örgütü PKK soruşturması kapsamında, öldürülen teröristlerle bağlantılı olduğu ileri sürülen 4 şüpheli gözaltına alınmış, zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

Sanıklar hakkında geçen ay hazırlanan iddianamede ifadelerine yer verilen şüphelilerden Mehmet G, Diyarbakır'da görüştüğü 2 kadın teröristin isteği üzerine, Konya Büyükşehir Stadyumu çevresinde keşif yaptığını anlatmıştı.

Engelli çocuk 7 günlük bebeği damdan düşürdüEngelli çocuk 7 günlük bebeği damdan düşürdü
Giresun Üniversitesi Rektörü Coşkun, istifa ettiGiresun Üniversitesi Rektörü Coşkun, istifa etti
Başkent mis gibi kokuyorBaşkent mis gibi kokuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Konya PKK

En Çok Okunan Haberler

Avcı ve Buruk imzayı atıyor! Menajeri açıkladı...

Avcı ve Buruk imzayı atıyor! Menajeri açıkladı...

Survivor'a veda eden Hikmet'ten canlı yayında itiraf!

Survivor'a veda eden Hikmet'ten canlı yayında itiraf!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

ABD'den yeni S-400 tehdidi!

ABD'den yeni S-400 tehdidi!

İçişleri Bakanı Soylu: Benim endişem ve korkum şudur...

İçişleri Bakanı Soylu: Benim endişem ve korkum şudur...

Vahşet! Önce dövdüler, sonra boğazını keserek...

Vahşet! Önce dövdüler, sonra boğazını keserek...

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Hulusi Akar yeni askerlik sistemi tarih verdi

Hulusi Akar yeni askerlik sistemi tarih verdi

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da sulama kanalında kadın cesedi bulundu

Adana'da sulama kanalında kadın cesedi bulundu

Ankara'da bir ilk! Otobüslerde yeni dönem

Ankara'da bir ilk! Otobüslerde yeni dönem

Son dakika: FETÖ davasında o pilotların cezası belli oldu!

Son dakika: FETÖ davasında o pilotların cezası belli oldu!

Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 19'a yükseldi

Pençe Harekatı'nda yeni gelişme! Bakanlık duyurdu

Şans Topu sonuçları 29 Mayıs: Büyük ikramiye üçe bölündü

Büyük ikramiye üçe bölündü

Sayısal Loto sonuçları 29 Mayıs: Büyük ikramiye 4 milyonu geçti!

üyük ikramiye 4 milyonu geçti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.