HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Terör örgütü işbirlikçilerine 4 ilde şafak operasyonu

Terör örgütü işbirlikçilerine 4 ilde şafak operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2020 10:59 | Son Güncelleme

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yıldırım-8 (Çınar-9) Jandarma Üstçavuş İlker Düzova operasyonu kapsamında sözde Ömeryan-Bagok ve Kerboran kırsalında terör örgütü mensuplarının imhasına yönelik operasyonlar devam ederken örgüte finansman sağlayan milis ve iş birlikçilerine yönelik de 4 ilde eş zamanlı 19 farklı adrese jandarma tarafından şafak vakti operasyon düzenlendi.İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü mensupları ile işbirliği içinde olduğu, finansman sağladığı, örgüt mensuplarına yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen Aydın, Batman, Şanlıurfa ve Mardin illerinde ikamet eden 19 şahsın evine şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yıldırım-8 (Çınar-9) Jandarma Üstçavuş İlker Düzova operasyonu kapsamında sözde Ömeryan-Bagok ve Kerboran kırsalında terör örgütü mensuplarının imhasına yönelik operasyonlar devam ederken örgüte finansman sağlayan milis ve iş birlikçilerine yönelik de 4 ilde eş zamanlı 19 farklı adrese jandarma tarafından şafak vakti operasyon düzenlendi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü mensupları ile işbirliği içinde olduğu, finansman sağladığı, örgüt mensuplarına yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen Aydın, Batman, Şanlıurfa ve Mardin illerinde ikamet eden 19 şahsın evine şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon sonucu U.K., Ş.Ü., S.A., H.B., S.A., M.B., S.Ö., K.D., Ş.D., M.N.B., S.B., F.O., H.K. isimli şahıslar gözaltına alınırken, Y.T., S.B., F.T., H.S., C.A., L.D., isimli işbirlikçilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. Evlerde yapılan aramalarda ele geçen digital materyaller ile 15 adet cep telefonu ve 13 sim karta da el konulduğu öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu nasıl anne? Çocuğunu işkence ederek öldürdü Bu nasıl anne? Çocuğunu işkence ederek öldürdü
Kahvaltı yaptığı çifti öldürüp intihar ettiKahvaltı yaptığı çifti öldürüp intihar etti
Diş tartarından kurtulmak için doktora gitmeden önce bu yöntemleri deneyin Diş tartarından kurtulmak için doktora gitmeden önce bu yöntemleri deneyin
En Çok Okunan Haberler
Ermenistan askerinin cephede ağladığı an kamerada
Ermenistan askerinin cephede ağladığı an kamerada
İfadesi kan dondurdu! 1 yaşındaki çocuğun ölümünde flaş gelişme
İfadesi kan dondurdu! 1 yaşındaki çocuğun ölümünde flaş gelişme
Alişan'dan Ece Üner'i eleştiren Deniz Çakır'a tepki: İnsan avam olsun da şey olmasın
Alişan'dan Ece Üner'i eleştiren Deniz Çakır'a tepki: İnsan avam olsun da şey olmasın
Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahneler! Sosyal medyayı salladı
Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahneler! Sosyal medyayı salladı
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Siparişi teslim ettikten saniyeler sonra hayatını kaybetti
Siparişi teslim ettikten saniyeler sonra hayatını kaybetti
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Fatih Portakal ekrandan kopamadı! Böyle duyurdu
Fatih Portakal ekrandan kopamadı! Böyle duyurdu
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti! Gelen geri dönmedi
Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti! Gelen geri dönmedi
Ermenistan işgalindeki Karabağ'ın sözde liderinden çarpıcı iddia
Ermenistan işgalindeki Karabağ'ın sözde liderinden çarpıcı iddia
Diğer Haberler
Zonguldak'ta korkunç olay! Kahvaltı yaptığı çifti öldürüp intihar etti
Kahvaltı yaptığı çifti öldürüp intihar etti
Bilim Kurulu Üyesi Taşova'dan yüz yüze eğitim açıklaması: Kısıtlama gelebilir
Yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklama: Kısıtlama gelebilir
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı
Eğlenmek için Denizli'ye geldiler, araçları bozulunca motosiklet çalıp Afyonakrahisar'a döndüler
Eğlenmek için Denizli'ye geldiler, araçları bozulunca motosiklet çalıp Afyonakrahisar'a döndüler
Duygu Delen'in ölümünde yeni gelişme: Balkondan atıldığı netlik kazandı
'Balkondan atıldığı netlik kazandı'
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
Gözler 19.00'daki kritik toplantıda
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.