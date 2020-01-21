Terör örgütü IŞİD'in yeni elebaşı kim?

Haberde, 'IŞİD'in yeni lideri' olarak tanımlanan El Selbi'nin Irak Türkmen Cephesi'nin Türkiye temsilcisi Adil Selvi'nin kardeşi olduğu da iddia ediliyor ve "IŞİD'in yeni liderinin, örgütün başına geçene kadar kardeşiyle temaslarını sürdürdüğü düşünülüyor" diyor.

El Bağdadi'nin geçen yıl Ekim ayında ABD'nin düzenlediği operasyonda öldürülmesinin ardından IŞİD yeni liderinin Ebu İbrahim el Haşimi El Kureyşi olduğunu duyurmuştu. Ancak bu isim savaşta kullanılan bir takma addı ve örgütün başına geçen kişinin kimliğine dair bir bilgi bulunmuyordu.

İngiliz istihbarat kaynaklarının Guardian'a verdiği bilgilere göre, El Selbi IŞİD'in kurucularındandı. Haberde, El Selbi için "Irak'ta Ezidilere yönelik kıyımdan sorumluydu. Örgütün dünya çapındaki eylemlerini de denetliyordu" deniyor.

Batılı istihbarat birimlerinin Ekim ayından bu yana örgütün yeni lideri hakkında bilgi toplayıp bir profil oluşturmaya çalıştığı da haberde dile getiriliyor.

Gazeteye bilgi veren kaynaklar, El Selbi'yi "Bağdadi gibi yıllarca çatışmalarda yer almış bir isim. Her zaman IŞİD'in karar alma mekanizmasında merkezi bir rolü bulunmuştu" sözleriyle tanımlıyor.