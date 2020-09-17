Terör örgütü IŞİD, Mozambik’te otel ve villaları yaktı

Terör örgütü IŞİD, Mozambik’te lüks otelleri ve villaları ateşe verdi. Yaklaşık 3 yıldır IŞİD ile mücadelenin sürdüğü ülkede, 1200 kişi terör örgütü tarafından öldürüldü. IŞİD'in hedef aldığı lüks otel ve villaların daha önce Christiano Ronaldo, eski Güney Afrika Devlet Başkanı Nelson Mandela, Monaco Prensi Albert, Bono ve Daniel Craig gibi ünlü isimler tarafından ziyaret edildiği belirtildi.

IŞİD, ÜLKENİN ÖNEMLİ LİMANINI ELE GEÇİRMİŞTİ

Doğalgaz rezervlerine yakın bir bölgede bulunan Mocimboa da Praia limanı, daha önce IŞİD'e bağlı terör örgütleri tarafından ele geçirilmiş, Mozambik ordusuna bağlı birliklerle terör örgütü mensupları arasında çatışmalar çıkmıştı. IŞİD'in Mozambik’te birçok köy ve kasabada yıkıma yol açtığı, buna bağlı olarak da on binlerce insanın yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kaldıkları ifade edildi. (DHA)



