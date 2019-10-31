Terör örgütü IŞİD yeni liderini belirledi. Bağdadi’nin yerini İbrahim El Kureyşi alıyor 

Ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc I\u015e\u0130D yeni liderini belirledi. Ba\u011fdadi\u2019nin yerini \u0130brahim El Kurey\u015fi al\u0131yorPARTNERSosyal medyay\u0131 sallad\u0131! 'Pardon yanl\u0131\u015f foto\u011fraf payla\u015ft\u0131m' ABD Temsilciler Meclisi, Ba\u015fkan Trump'\u0131n azil soru\u015fturmas\u0131 s\u00fcrecini resmen ba\u015flatan tasar\u0131y\u0131 onaylad\u0131I\u015e\u0130D, Ba\u011fdadi ve El Muhacir'in \u00f6ld\u00fcr\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc do\u011frulad\u0131
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